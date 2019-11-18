مسؤولـون وخبراء: القانـون يكمـل المسيـرة التشريعيـة الماليـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عبير أبوشمالة وعلي أسعد

أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية أهمية قانون تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، مشيراً إلى أنه يثري الصناعة المالية في الدولة ويسهم في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات من الخارج، ويدعم ثقة المستثمر بالاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الخبير القانوني حبيب الملا أن القانون يأتي كتكملة لقانون الإفلاس الصادر سابقًا. حيث يعالج قانون الإفلاس الشركات بينما يعالج قانون الإعسار حالات الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية. حيث لم يوجد في السابق قانون يغطي هذه الحالة.

ولفت إلى أن قانون الإعسار جاء ليكمل المسيرة التشريعية في هذا الصدد. وأكد أن صدور هذا القانون يسهم في إيجاد حلول للأفراد الذين يواجهون صعوبات في تسديد التزاماتهم المالية وسيوفر لهم طرقاً للسداد تحت غطاء قانوني يحميهم من الآثار المترتبة على الإخفاق في سداد التزاماتهم المالية ويمكنهم من العمل لتسديد التزاماتهم. وهذا الأمر ستكون له أثار إيجابية على النسيج المجتمعي. فسجن رب العائلة مثلاً بسبب دين مدني له آثار تطال العائلة كلها.

ولفت من ناحية أخرى إلى أن صدور قانون الإعسار سيوجد مناخا إيجابيا للاستثمار ويعزز تنافسية الدولة. لكنه أشار إلى ما ليس واضحاً في القانون وهو كيفية معالجة العقوبات الجنائية المترتبة على إصدار الشيكات، إذ إن إنزال العقوبة الجنائية على صاحب الشيك يهدم الغاية التي توخاها المشرع من صدور القانون.

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وثمن الدكتور سعيد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اسكورب القابضة» صدور القانون وقال: إن هذا القانون يهدف إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال. ويختص هذا القانون بالأفراد غير القادرين على تسديد ما عليهم من ديون نتيجة لعسر الحالة المالية، ويساعد في تسوية الالتزامات المالية من خلال خطة لا تزيد مدتها على 3 سنوات بالتعاون مع خبير مختص في هذا الشان. وأوضح أن هذا القانون يعد حماية لغير القادرين على تسديد ديونهم ويأتي للتسهيل على الأفراد مواطنين ومقيمين والوقوف على احتياجاتهم، وإعادة تنظيم مديونياتهم، ويحمي المدين من أي ملاحقة قانونية وينفى صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيه فرصة للعمل والإنتاج وإعالة أسرته. وأكد أن هذا القانون يدعم قدرة الأفراد على العمل وتعزيز الثقة والإنتاجية، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج نظرا لأنه يعزز الثقة الدولية في البيئة التشريعية والقانونية في الدولة.

و قال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية أن صدور هذا القانون جيد ويعزز من البنية التشريعية في الإمارات وهو ما يزد من تنافسية الدولة والاقتصاد الوطني ويسهم في جذب الرساميل والاستثمارات ويعزز من ثقة الأفراد ويزد من انتاجياتهم. ويسهل عملية تسوية مديونية الأفراد وعدم الملاحقة القانونية وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء لدى مجموعة «الظبي كابيتال» إن القانون الجديد إضافة جيدة للنظام القضائي في الإمارات، وقد كان مطلباً مهماً لحماية المدينين وإعطائهم فرصة لتصفية ديون ربما منعتهم ظروفهم من الوفاء بها من خلال إيجاد فرصة للسداد على فترات أطول.

وأكد أن هذه الخطوة تصب إيجاباً وفي مصلحة المجتمع الذي لن يستفيد أبداً من دخول رب العائلة ومعيلها إلى السجون لتأخره في سداد التزامات مالية نتيجة ظروف معينة. ويوفر القانون فرصة لجعل هؤلاء الأشخاص يبقون على دورهم في المجتمع بدلاً من تجميد طاقاتهم، والتأثير السلبي في مسيرتهم المهنية.

وقال إن القانون لحماية الأفراد وليس التجار، ما يعني انعكاسات إيجابية على البنوك حيث ربما يغنيها توقيع اتفاق إعادة جدولة القروض الشخصية عن أخذ مخصصات على هذه الديون التي كانت تعتبر معدومة. وأكد أن القانون يسهم في سد الفراغ في القوانين في ما يتعلق بالنقاط المتعلقة بطلب بعض المؤسسات من العملاء المستدينين توقيع شيكات ضمان بقيمة أعلى من قيمة القرض، وأضاف قائلاً إنه يمكن معالجة هذا الأمر في ظل القانون الجديد.