«غرفة الفجيرة» تنظم ملتقى رواد الأعمال الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:محمد الوسيلة



نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ملتقى رواد الأعمال الأول بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة ولفيف من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والشباب من رواد الأعمال وطالبات من كليات التقنية العليا ومدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بالفجيرة.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي أن الاحتفال بأسبوع ريادة الأعمال هذا العام يأتي والإمارات تشهد العديد من التحولات في جميع مجالات الحياة، وهي تمضي في مسيرة ظافرة نحو التنمية والإعمار، مع تنامي الجهود الرامية للتحول الكامل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي.

وقال سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة حيث: «إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم حاجة ماسّة في دول العالم كافة وباتت تؤثر تأثيراً قوياً في المؤشرات الاقتصادية» وأشار إلى أن معظم الحكومات في العالم تسعى إلى تطوير سوق العمل وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة، وذلك في ظل مفاهيم إدارية حديثة.