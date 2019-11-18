450 مليوناً إيرادات «فالكون لخدمات الطيران» في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تخطو «فالكون لخدمات الطيران»، خطوات حثيثة نحو تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 450 مليون درهم في العام 2019. وارتكازاً على سنة من الإنجازات البارزة للشركة، من ضمنها افتتاح مرافق جديدة في «مطار آل مكتوم الدولي» (DWC)، تضع «فالكون لخدمات الطيران» نصب أعينها التوسّع نحو الأسواق الخارجية.

وبعد أن سجّلت إيرادات بلغت قيمتها 300 مليون درهم و450 مليون درهم في عامي 2014 و2018 على التوالي، تسير «فالكون لخدمات الطيران» على الدرب الصحيح لتحقيق نتائج أعمال عالية تصل إلى 500 مليون درهم، لتتخطّى بذلك حاجز النصف مليار درهم في العام 2020. ويأتي هذا الإعلان مع تأكيد شركة «دو هافيلاند» على اعتبار «فالكون لخدمات الطيران» مرفق خدمة معتمَد (ASF) لديهم.

بناءً عليه، سوف تصبح القاعدة الرئيسية لشركة «فالكون لخدمات الطيران» في «مطار البطين للطيران الخاص» بأبوظبي مرفق خدمة معتمَداً في الشرق الأوسط لطائرات Q400، بحيث يوفر خدمات الصيانة الأساسية لعملاء «دو هافيلاند» بمختلف أنحاء المنطقة. وسيوجد مرفق الخدمة المعتمَد ضمن حظيرة الطائرات الثانية التابعة لقاعدة شركة «فالكون» في مطار البطين .في هذا الوقت أيضاً، تتعمّق الشراكة أكثر بين «فالكون لخدمات الطيران» و«إمبرير» بعد حصول المرفق الأحدث التابع لشركة «فالكون» في «مطار آل مكتوم الدولي»، الذي يُعدّ الأحدث في دبي، على اعتماد من شركة «إمبرير» يجعله «مركز خدمة معتمَد» (EASC)، وذلك بهدف توسعة نطاق خدمات الدعم التي تُقدَّم لعملاء طائرات «ليجاسي600/‏650» و«لينيج» في المنطقة، وسيعمل بالتوازي مع المرفق الموجود أساساً في مطار البطين بأبوظبي. ونتيجة لهذا، تُعتبر «فالكون لخدمات الطيران» شريك الصيانة والتصليح والعَمرة (MRO) الأبرز لدى «إمبرير».وقال الكابتن رومان أوبيروي، مدير العمليات في «فالكون لخدمات الطيران»: إن نكون جزءًا من الشبكة الدولية لمراكز الخدمة المعتمَدة لدى «إمبرير»، هو شهادة قوية على مستوى الخدمات التي نوفرها».