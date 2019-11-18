شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 209 مبايعات بقيمة 370 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 91 مليون درهم و186 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 279 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 800 مليون درهم .

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