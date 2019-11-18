أبرز صفقات وعقود شركات الطيران ضمن اليوم الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

**شهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران، صفقات لشراء طائرات تجارية ومروحية، بلغ عددها نحو 23 طائرة، وذلك إلى جانب صفقات عدة للمحركات والصيانة وخدمات الطيران.

**وقعت شركة «إمبراير» وشركة «سياف» المصرية لتأجير الطائرات والمعدات، صفقة لشراء ثلاث طائرات من طراز E190، بقيمة تصل إلى 161.4 مليون دولار وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

**أعلنت شركة «إمبراير» في معرض دبي للطيران، أمس، أن شركة طيران «بيس» Air Peace النيجارية، أكبر شركة طيران في غرب إفريقيا قد وقعت عقداً لثلاث طائرات E195-E2 إضافية، في تأكيد لحقوق شراء من عقد أصلي تم توقيعه في إبريل/ نيسان الماضي. وسيتم إدراج الطائرات الجديدة في حجوزات «إمبراير» للربع الأخير من عام 2019 بمبلغ 212.6 مليون دولار، بناءً على أسعار القائمة الحالية للشركة.

**من المقرر أن تكون الناقلة أول شركة تشغيل E-Jets E2 في إفريقيا، وتشمل طلبية «طيران بيس» 13 طائرة E195-E2 مع 17 حق شراء لنفس الطراز. وتم تحديد موعد تسليم أول طائرة في الربع الثاني من 2020.

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**أعلنت شركة بوينج الأمريكية عن صفقة لبيع طائرتين من طراز 787 دريملانر لخطوط بيمان بنجلاديش الجوية بقيمة بلغت 585 مليون دولار وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

**أعلنت «بيل تكسترون إنكوربوريشن»، عن توقيع اتفاقية شراء مع الأكاديمية الدولية للطيران «أفق» تشمل 12 طائرة مروحية من نوع Bell 505. وتتميز «أفق»، التي يوجد مقرها في منطقة مطار العين الدولي والمتخصصة في التدريب على الطيران، بكون أسطولها يضم طائرات Bell فقط، وتستخدمه في توفير خدمات رائدة للتدريب على الطيران لصالح الطلاب على المستويين المحلي والدولي ضمن القطاعين المدني والعسكري على حد سواء.

**أعلنت دي هافيلاند الكندية للطائرات في إطار فعاليات معرض دبي للطيران، أن إيلين جروب، وقعت اتفاقية لشراء ثلاث طائرات من طراز Dash 8-400، ويقع مقر الشركة الرئيسي في نيجيريا، وتمتلك مصالح تجارية متنوعة في مجال التطوير العقاري، وتوليد الطاقة، والتنمية الزراعية، واستخدام الغاز، والتعدين، والعمليات البحرية، وقطاع الطيران.

**وقعت سند لتقنيات الطيران، اتفاقية مع جنرال إلكتريك بقيمة 500 مليون درهم بداية من عام 2020، وذلك لتوفير خدمات صيانة لمحركات «ليب» LEAP.

**وقعت «في آر تكنولوجيز» وهي جزء من شركة «المروحيات الروسية» القابضة، عقداً مع «برات أند ويتني»، لتركيب محركات توربينات PW207V على الطائرات المروحية VRT500، خلال اليوم الأول من المعرض.

**وقعت «مصر للطيران» و«بوينج» اتفاقيات على هامش معرض دبي للطيران، ستوفر للناقل الجوي، القدرة على الوصول إلى أهم مكونات الطائرات على نطاق عالمي، وستحصل شركة مصر للطيران بموجب هذه الاتفاقيات على الدعم من برنامج بوينج لإصلاح وتبديل عدة الهبوط.

ويوفر هذا البرنامج حلولاً مرنة تتيح للعملاء إصلاح واستبدال عدة الهبوط غير الصالحة للاستعمال بسرعة في أقل من 24 ساعة. وستقدم شركة بوينج أيضاً حزمة التبديل السريع للمحرك، والتي تتضمن مكونات ومعدات خاصة ببناء محرك احتياطي بطريقة عالية الكفاءة، ليكون بحالة جهوزية للخدمة، وذلك بهدف تقليل وقت الصيانة اللازم عند استبدال المحرك وإعادة الطائرة إلى الخدمة.