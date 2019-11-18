«رحلتي» من «دناتا»: علامة السفر الجديدة للمسافر الإماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تنطلق «رحلتي» من دناتا للسفريات وهي علامة السفر الجديدة المصممة بعد ترّقب طويل من قبل فريق إماراتي مختص. تسعى علامة السفر الإماراتية «رحلتي» من دناتا للسفريات والتي تشرف عليها إدارة «المشاريع الجديدة»، إلى إلهام وتحقيق أمنيات المسافر الإماراتي الباحث عن وجهات سفر مختلفة ومغامرات جديدة لم يسبق له الخوض فيها وعيش تجربة «لا تُنسى».

تسعى العلامة التجارية الجديدة «رحلتي» من دناتا للسفريات إلى خلْق رؤية مبتكرة للسفر، تعزّز من خلالها مفهوماً أكثر خصوصية للمسافر الإماراتي عبر تصميم باقات وخدمات حسب الطلب تضمن للمسافر تجربة سفر مختلفة وتخلق له ذكريات مبهرة ومغامرات تتناسب مع اهتماماته. وتركّز «رحلتي» على تعزيز الثقة بينها وبين عملائها الكرام، إذ يطمح فريق عمل «رحلتي» لأن يصبح مستشار السفر الأول للمسافر الإماراتي.