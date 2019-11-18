«جال» و«كاتيك» تؤسسان أول مركز لوجستي في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت «جلوبال إيرواسبيس لوجيستكس» (جال)، اتفاقية مع شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية؛ الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (كاتيك)، لإنشاء مستودع جمركي للطائرات في أبوظبي يهدف إلى الارتقاء بمستوى توفر قطاع غيار الطائرات.وأعلن سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة (جال) عن توقيع الاتفاقية مع ليو يو، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (كاتيك)، خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019 .

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع الطرفان على مذكرة تفاهم رسمية مبدئية لهذه الشراكة، خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين في يوليو الماضي.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: تُعرف شركة (جال) منذ تأسيسها بريادتها الإقليمية في تقديم حلول مستدامة للطائرات.

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