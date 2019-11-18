شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة كهربائية للسباقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «إيرباص» بوصفها الشريك المؤسس الرسمي لسباق الطائرات الكهربائية «إير ريس إي»، خلال معرض دبي للطيران، النقاب عن طائرتها المبتكرة المُخصصة للمشاركة في السباق، ويُعد السباق الذي سينطلق في عام 2020، أول سلسلة لسباقات الطائرات الكهربائية في العالم.

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