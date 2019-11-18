مفاوضات التجارة.. اتصال «بناء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا «محادثات بناءة» بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم يوم السبت.

وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال. وقالت إن الجانبين ناقشا الشواغل الأساسية لكل منهما في اتفاق «المرحلة الأولى» واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق. وكان وزير التجارة الأمريكي ولبور روس قال يوم الجمعة إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيجرون اتصالاً هاتفياً حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه مازال من الممكن فرض رسوم أمريكية على واردات من الصين في 15 ديسمبر.

وقال روس في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس نتورك «نحن في مرحلة التفاصيل الأخيرة». (وكالات)