شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك»: تسليم المشاريع القديمة منتصف 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بيتر بولارد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك» في بيان لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة والإدارة العليا ما زالا ملتزمين بتسليم المشاريع القديمة، وأن العديد منها في مرحلة الاختبار والتشغيل النهائية، مرجحاً أن يتم تسليم معظمها منتصف 2020، ما يقلل المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة في المستقبل.

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