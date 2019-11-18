مستثمرون أستراليون يعززون أسهمهم في «علي بابا» ويخفضونها في «أوراكل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «بلومبيرج»، عن أن مستثمرين مؤسسيين أستراليين أضافوا مزيداً من الأسهم إلى مجموعة «علي بابا جروب» الصينية، أكثر من أي استثمار آخر في الربع الثالث من العام، وباعوا أسهما لهم في شركة «أوراكل» الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن المستثمرين المؤسسيين الأستراليين زادوا من أسهمهم في مجموعة «علي بابا» بنسبة 294% إلى 21.6 مليون سهم بقيمة سوقية تصل إلى 3.61 مليار دولار. وأوضحت أنهم خفضوا أسهمهم في أوراكل بنسبة 71% إلى 13 مليوناً بقيمة سوقية بلغت 717.1 مليون دولار.

يشار إلى أن «علي بابا» هي مجموعة صينية مملوكة للقطاع الخاص وتكسب إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك محرك بحث للتسوق وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئة.

من جانب آخر، ذكرت «بلومبيرج» أن مستثمرين هولنديين مؤسسيين زادوا من أسهمهم في مجموعة «فيرييت» الاستثمارية ومقرها ولاية أريزونا الأمريكية، بشكل أكثر من أي استثمار آخر خلال الربع الثالث من العام، وباعوا أسهما في شركة «فايزر» للأدوية ومقرها نيويورك.

وأضافت أن المستثمرين زادوا من أسهمهم في مجموعة «فيرييت» بنسبة 52% إلى 57.5 مليون سهم بقيمة سوقية تصل إلى 562.3 مليون دولار.

وباع المستثمرون الهولنديون أسهما في شركة «فايزر» بنسبة 41% إلى 20.1 مليون سهم بقيمة سوقية 722.2 مليون دولار.

تمتلك مجموعة «فيرييت» وتدير وتؤجر وتمول مجموعة متنوعة من أصول البيع بالتجزئة والمطاعم والمكاتب والعقارات، في الولايات المتحدة. وشركة «فايزر» شركة عالمية لتصنيع الأدوية ومقرها الرئيسي في نيويورك. (د.ب.أ)