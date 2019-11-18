محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان عرضاً لأقوى المقاتلات الجوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة العرض الجوي الذي جرى عصر أمس في سماء معرض دبي الدولي للطيران 2019 حيث قدم عدد من طائرات الفانتوم الأمريكية المقاتلة وطائرات سوخوي الروسية وطائرات فرنسية حربية عروضا جوية متنوعة عكست مهارات الطيارين والتقنية العالية التي تتمتع بها هذه الطائرات من الجيل الجديد.

كما قدم «فرسان الإمارات» عروضا جوية رائعة كمشاركة وترحيب من فريق الفرسان بضيوف المعرض ونالت عروضهم واستعراضاتهم الجوية استحسان الحضور.

حضر العرض عدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية في الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض الذي تعرض فيه نحو 160 طائرة عسكرية ومدنية إلى جانب مروحيات متطورة.

من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. أن قطاع الطيران في دولة الإمارات حقق تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ويعد أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه - خلال زيارته لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته السادسة عشرة، الذي يقام في «دبي وورلد سنترال» خلال الفترة من 17-21 نوفمبر/‏تشرين الثاني الجاري - أن دولة الإمارات تهتم بتعزيز صناعة الطيران، وتوجه استثمارات كبيرة إليها، وتعمل على إقامة شراكات فاعلة فيها مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وتوفر كل الإمكانات والمقومات التي تساعد على تطويرها ودفعها إلى الأمام، بجانب اكتساب التكنولوجيا الخاصة بها وتوطينها وبناء كوادر إماراتية متخصصة فيها.

وأشار سموه إلى وجود ثقة عالمية متنامية بصناعة الطيران الإماراتية ومنتجاتها، وهو ما يتجسد في التعاون المثمر بين الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال ونظيراتها في العالم، والإقبال الملموس على شراء الأجزاء التي يتم تصنيعها في الإمارات من قبل الشركات الدولية الكبرى.

وتجول سموه يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في الأجنحة المختلفة للمعرض، وتعرف إلى الشركات المشاركة فيه من مختلف دول العالم. ورحب بالمشاركين وتبادل الحديث مع العديد من المسؤولين والقادة العسكريين ومسؤولي شركات الطيران حول أحدث التكنولوجيا المعروضة في مجال الطيران المدني والعسكري، والتطورات الحالية والمستقبلية في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها، وما يمثله معرض دبي للطيران من أهمية عالمية في هذا الخصوص.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على زيارة أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، والتعرف إلى المنتجات التي تعرضها، ورؤيتها حول مستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات وسبل تطويرها.

فقد قام سموه بزيارة شركتي «راشن هليكوبترز»، وشركة «يونايتد ايركرافت كوربوريشن»، وشركة «سافران»، وشركة «داسو للطيران»، وشركة «تاليس»، وشركة «الإمارات للطيران»، ومنصة عرض القوات المسلحة الخارجية، وطائرة الشحن اليابانية «سي 2»، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، والجناح الصيني.

وتمنى سموه للمشاركين في المعرض التوفيق والنجاح في عرض منتجاتهم، وعمل شراكات مهمة تسهم في تعزيز صناعة الطيران والدفاع على المستوى العالمي، وأن تساعد مناقشاتهم وحواراتهم في إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بهذه الصناعة ومستقبلها.

وأكد سموه أن معرض دبي للطيران أصبح من أهم وأبرز معارض الطيران على المستوى العالمي، ويمثل منصة دولية رئيسية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطيران والدفاع، ويوفر فرصة كبيرة للشركات المتخصصة في هذا المجال لعرض منتجاتها، والنقاش والحوار حول حاضر صناعة الطيران في العالم ومستقبله، خاصة مع الحضور الكبير والمتنوع في المعرض والذي يتسع من دورة لأخرى، في تأكيد موقع الإمارات مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل في المجالات المختلفة، وفي مجال الطيران بشكل خاص.

وأشاد سموه بالتنظيم المتميز للمعرض، والتطور الإيجابي الكبير الذي يشهده في كل دورة من دوراته، ما عمق الثقة الدولية فيه، وجعله علامة بارزة ضمن معارض الطيران في العالم، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى بمختلف أنواعها بكفاءة عالية.

وعبر سموه عن ارتياحه وسروره الكبيرين لرؤية الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وهي تقوم على تنظيم فعاليات المعرض باحترافية كبيرة تحظى بتقدير العالم وإعجابه، تجسيداً للموقع المحوري للعنصر البشري في رؤية التنمية الإماراتية الشاملة، والنظر إليه باعتباره الثروة الحقيقية للوطن في سعيه لتحقيق طموحاته في الحاضر والمستقبل.

كما رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

(وام)