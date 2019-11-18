شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 121 ألف طن خضر وفاكهة للبنان بقيمة 48 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن مصر صدرت حاصلات زراعية خضر وفاكهة بلغت 121.1 الف طن تمثل 3% من قيمة الصادرات، وصدرت مصر 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار الموسم التصديرى 2018-2019. وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت 48 مليون دولار ، الى لبنان ، ويمثل هذا الرقم 2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الموسم التصديرى 2018-2019. Advertisements جدير بالذكر أن لبنان تستورد من مصر البطاطس والبطاطا والموالح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصدير 121 ألف طن خضر وفاكهة للبنان بقيمة 48 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.