شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى: 97% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الأحد، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة / الخاصة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية للربع الثالث 64 شركة من أصل 66 شركة، حيث لم تلتزم شركة ماركة وشركة دريك اند سكل بالإفصاح عن بياناتهما، ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.

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