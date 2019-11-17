شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى: 97% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة / الخاصة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية للربع الثالث 64 شركة من أصل 66 شركة، حيث لم تلتزم شركة ماركة وشركة دريك اند سكل بالإفصاح عن بياناتهما، ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.
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