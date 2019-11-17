شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 17-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 17-11-2019 ، أخبار الاقتصاد المصرى بين لقاءات رسمية لعدد من الوزراء وبين لقاءات ومؤتمرات لرجال الأعمال بهدف دعم الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر تعرف على التفاصيل . بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أول الشهر المقبل وزيرة الاستثمار: خلق فرص عمل تدعم النمو المستمر هدف مؤتمر أفريقيا 2019 غرفة الفنادق ترصد 12 مليون جنيه لتدريب العاملين بالقطاع شركات أردنية تبحث زيادة استثمارتها فى مصر بهدف التصدير لأسواق إفريقيا Advertisements تصديرى الحاصلات الزراعية: ألمانيا تستورد منتجات زراعية مصرية بـ114 مليون دولار وزير البترول: مصر سوق واعدة للشركات الأمريكية ومستعدة لاستقبال المزيد من الشركات رئيس القابضة للقطن: رفع كفاءة العمال على رأس خطة التطوير وزيرة السياحة البلغارية تشيد بإنجازات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة

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