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شكرا لقرائتكم خبر عن هتشوف العجب.. جراجات متنقلة في GP moto 2019..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظيم بطولة عالمية ليس بالأمر الهين، فهى تحتاج إمكانيات ضخمة وهائلة لضمان نجاحها، سواء بتوفير بنية تحتية متطورة، وكذلك الأجهزة الأمنية و التقنية اللازمة لضمان نجاح البطولة إلي جانب عناصر أخرى.
بطولة GP moto 2019
كما تستخدم أيضا فى عقد المؤتمرات الصحفية و الطعام وتحتوى على دورات مياه، وكأنها غرفة معيشة متنقلة، كما يمكنها التنقل بين الدول الأوروبية المشاركة بالبطولة.
وانطلقت اليوم فعاليات نهائيات البطولة في محطتها الإسبانية حيث يتنافس نحو 20 فريق، وتقام البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية فى دول مثل للمملكة المتحدة، إيطاليا، اسبانيا، تايلاند، اليابان، ماليزيا، النمسا، المانيا، التشيك، إيطاليا، فرنسا وبعض دول أخرى وذلك على مدار 4 أشهر حيث سيتم اختبار الفائزين الحاصلين على أعلى نقاط، ويعد سباق GP moto 2019 للدراجات النارية، من أقدم وأعرق السباقات في العالم، ويرجع تاريخ البطولة العالمية لما يقرب من 71 عام
جراجات متنقلة في GP moto 2019
ويجرى التحضير للبطولة بشكل معقد للغاية حيث يراعي في البدلة المستخدمة للسائق، عناصر الآمان بداية من الجلد المصنع والذى- يقول بعض المتسابقين- إنه مصنوع من جلد الكنجارو وأيضا الخيوط المستخدمة والعناصر المؤمنة للساقين والذراعيين، ويصل سعر البدلة الواحدة 1500 دولار، أما الدراجات النارية المستخدمة، فهى ليست للبيع، وقد يصل سعرها ملايين اليوروهات- حسبما أكد بعض منظمين ل"الخليج 365" بوقت سابق.
وللراغبين فى حضور السباق، فإن تذاكر الحضور الواحدة تصل إلى 2000 يورو، وتشمل جميع الفعاليات المتاحة فى المسابقة.
بطولة GP moto 2019
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