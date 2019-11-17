بنوك توفر قروضا للاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

علمت «مكة» أن عددا من البنوك والمصارف الوطنية مددت ساعات العمل نحو ساعة ونصف طيلة أيام الاكتتاب (باستثناء العطلة الأسبوعية)، وذلك إلى الساعة السادسة مساء خلال 11 يوما من أيام اكتتاب الأفراد، والذي ينتهي يوم 28 نوفمبر الحالي.

وأكد أحد البنوك أن العمل في فترة التمديد فقط من أجل تقديم خدمات متعلقة بالاكتتاب، حيث ينتهي عمل الخدمات المصرفية الأخرى الساعة الرابعة والنصف عصرا. وتبدأ أوقات عمل البنوك من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:30 صباحا حتى 4:30 عصرا.

في سياق متصل خصصت عدد من البنوك قرضا للاكتتاب، حيث أفاد بنك «ساب» عبر حسابه في تويتر بوجود تمويل للاكتتاب مخصص لعملاء «البريميير» و»الأدفانس»، كما أوضح بنك البلاد تخصيص تمويل للأفراد المكتتبين، كذلك أفاد بنك الجزيرة عن عزمه على تقديم تمويل للاكتتاب، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الآلية والشروط والأحكام قريبا.

في المقابل ذكر البنك الأول عبر حسابه أنه لا يوجد تمويل مخصص للاكتتاب، فيما يمكن الحصول على تمويل شخصي وتقديم طلب عبر الموقع المخصص كالمعتاد دون استثناءات.

تحديث بيانات

وفي جولة للصحيفة على عدد من البنوك الإقليمية والفروع في محافظة جدة، لا يزال عدد منها يستقبل المكتتبين بهدف تحديث البيانات، في حين حضر عدد من المكتتبين لمعرفة آلية الاكتتاب وطريقة التعامل في الموقع الالكتروني وأجهزة الصراف الآلي، حيث إن الغالبية هم من كبار السن لتدني المعرفة الرقمية.

قنوات رقمية

وأشار لـ»مكة» عدد من موظفي تلك المصارف إلى أن الاكتتاب متاح عبر القنوات الرقمية، فيما عدا تحديث البينات يكون عبر جميع الفروع المصرفية، في حين أشارت ثلاثة بنوك إلى ربط التحديث الكترونيا.

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وأفاد أحد موظفي البنوك بأنه إن حضر أحد كبار السن أو من ذوي الاحتياجات وكان لديه أي إشكالية في الاكتتاب فإن الموظف يقوم بخدمته عبر حسابه البنكي من خلال جهاز الصراف الآلي الموجود في الفرع.

تغير ملحوظ

وبينت الجولة أن هناك تغيرات ملحوظة مقارنة بالاكتتابات السابقة حيث تستقبل الفروع عملاءها كالمعتاد دون ضغط أو ازدحام، نظرا لوجود قنوات رقمية وارتفاع ثقافة الفرد.

وقال فهد الغامدي والذي كان موجودا في أحد الفروع المصرفية بهدف الاكتتاب إن الإيضاحات التي طرحتها شركة أرامكو، والبنوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لآلية الاكتتاب أراحت كثيرا من المكتتبين من خلال الإجابات على الاستفسارات المتوقعة قبل كل اكتتاب، مشيرا إلى أنه حضر من أجل إضافة أبنائه.

استفسار عن الطرح

وكان هناك قلة من يستفسر عن نشرة الاكتتاب وسعر الطرح وما يتعلق بأسهم «أرامكو» وغالبا تكون الإجابة أن ذلك يكون عبر موقع شركة أرامكو في حين أن المصارف دورها هو تحديث البينات وتوجيه الأفراد عبر القنوات الالكترونية.

ولم تضع البنوك أي لوحات داخل فروعها، أو تخصص موظفا للاكتتاب، إلا أن جميع العمليات تجري كعادتها دون استثناءات.

ضغط الأيام الأخيرة

وأشار أحد موظفي المصارف إلى أن موعد صرف الرواتب قد يشهد ضغطا، نظرا لتوفر سيولة، وسيكون الاستعداد والتأهب أعلى من الوقت الراهن لما يتوقع من إقبال، مضيفا أنه جرت العادة أن آخر أيام الاكتتاب عادة ما تكون الأعلى تسجيلا.