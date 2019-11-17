أفراد أسر المقيمين والخليجيين خارج الاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشمل شريحة المستثمرين الأفراد المسموح لهم بالاكتتاب في أرامكو المواطنين السعوديين، إضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة ولديه حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

ويتاح للمقيمين والمواطنين الخليجيين الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة السعودية، أو الخدمات المصرفية الالكترونية أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة السعودية، وإذا لم يكن لدى المستثمر الخليجي حساب مصرفي لدى أي من الجهات المستلمة، فعليه زيارة أي من فروع الجهات المستلمة لفتح حساب مصرفي.

ولا يحق للمقيمين ولمواطني دول مجلس التعاون الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين لهم.

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وفيما يخص المستندات المطلوبة لإكمال عملية الاكتتاب فتتضمن أصل ونسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول. وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا، وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب يكون لهم الخيار بين:

1 - الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو بالتشاور مع المستشارين الماليين / المنسقين.

2 - إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه «أرامكو السعودية» مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين / المنسقين الرئيسيين.

وسيتم إيداع مبلغ الفائض النهائي أو الأسهم الإضافية في الحساب المصرفي السعودي الجاري للمستثمر الخليجي.