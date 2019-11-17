أرامكو في نظام «العلامات الفارقة» قبل 53 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعد شركة أرامكو السعودية من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة، حيث سجلت قبل 53 عاما في نظام «العلامات الفارقة»، والذي أصبح فيما بعد نظام «العلامات التجارية».

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على حسابها الرسمي أمس، إن شركة أرامكو من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة، وأضافت أنها سجلت قبل أكثر من 50 عاما.

وأوضحت أنه جرى تسجيلها في أواخر عام 1386 الموافق 1966، مشيرة إلى أن النظام كان يسمى حينها بنظام العلامات الفارقة.