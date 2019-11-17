سهم أرامكو بين 30 و32 ريالا والطرح 1.5%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حددت أرامكو السعودية، أمس النطاق السعري للطرح الأولي ونسبة الطرح وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.
وأوضحت أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. فيما يبلغ حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
وأوضحت أنه في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
ولفتت الشركة النظر إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، فيما سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الالكتروني (www.tadawul.com.sa).
تواريخ الطرح الرئيسة:
- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة
- تبدأ من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المكتتبين الأفراد تبدأ من 17 نوفمبر وتنتهي في 28 نوفمبر 2019.
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة، 4 ديسمبر 2019.
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر 2019.
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر 2019.
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد في 5 ديسمبر 2019.
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة في 8 ديسمبر 2019.
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019.
- أبرز ما ورد في إعلان أرامكو
- تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 إلى 32 ريالا للسهم
- تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر
- اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا للسهم الواحد
- حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة
- خياران للمكتتب الفرد في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا
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