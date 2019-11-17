اكتتاب أرامكو يحطم الرقم القياسي العالمي ويجمع بين 24 و25.6 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يجمع طرح أرامكو السعودية بين 90 مليارا و96 مليار ريال (24 مليار دولار و25.6 مليار دولار) مع نهاية عملية الاكتتاب التي انطلقت أمس وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، بحسب نشرة الاكتتاب المعدلة الصادرة بالتزامن مع بدء الاكتتاب، والتي حددت فيها الشركة النطاق السعري بين 30 و32 ريالا، وكذلك نسبة الطرح والبالغة 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهو ما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.

ووفقا لقيمة الطرح المتوقعة سيكون اكتتاب أرامكو الأكبر في تاريخ الأسواق العالمية، محطما الرقم القياسي العالمي الذي سجله طرح الشركة الصينية «علي بابا» في 2014، وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار (81.6 مليار ريال).

ومحليا سيتجاوز اكتتاب أرامكو السعودية أكبر اكتتاب شهده سوق الأسهم السعودية سابقا وهو اكتتاب البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر 2014، حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال.

وبدأ أمس الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم «أرامكو السعودية» وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري أي بـ32 ريالا للسهم، وسيتم تخصيص 0.5% (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.

أكبر 10 اكتتابات عالمية:

الشركة - قيمة الطرح (مليار دولار) - تاريخ الطرح

1 أرامكو السعودية - (24 مليارا- 25.6 مليار دولار) - نوفمبر 2019

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2 علي بابا- 21.77 - سبتمبر 2014

3 سوفت بنك -21.35 - ديسمبر 2018

4 إن تي تي موبايل - 18.10 - أكتوبر 1998

5 فيزا - 17.86 - مارس 2008

6 إيه أي إيه جروب - 17.78- أكتوبر 2010

7 إنيل -16.45 - أكتوبر 1999

8 فيس بوك-16.01 - مايو 2012

9 جنرال موتورز-15.77- نوفمبر 2010

10 البنك التجاري والصناعي الصيني - 13.96 - أكتوبر 2006

المصدر: شركة «رينيسانس كابيتال»