تسهيل تمويل شركات التقنية الناشئة المحتضنة بـ«بياك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة الحكومية المملوكة لـ»تقنية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات التقنية الناشئة المحتضنة أو المتخرجة لدى برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، والذي تديره وتشغله «بياك».

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في الارتقاء بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وقع الاتفاقية مدير عام برنامج «كفالة» همام هاشم، ومن جانب شركة «بياك» المدير التنفيذي نواف الصحاف، في المقر الرئيس للبرنامج بالرياض، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين من كلا الجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم برنامج «كفالة» الضمانات اللازمة لجهات التمويل بالقطاع الخاص لدعم المنشآت المحتضنة أو المتخرجة لدى برنامج «بادر»، والتي تسعى بدورها للحصول على التمويل لتطوير وتوسيع أعمالها، حيث تعد وثائق الكفالات المسبقة الخاصة بالتمويل بمثابة ضامن أمام الجهات الممولة وفقا للمنتجات المعتمدة لدى البرنامج.