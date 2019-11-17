«سكني» يضيف 3 آلاف أرض مجانية في 6 مخططات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية، ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعيا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج.

وأوضح «سكني» أمس أنه تم تفعيل الاختيار الالكتروني لـ6 مخططات جديدة، موزعة على 4 مناطق، توفر نحو 3028 قطعة أرض مجانية، حيث تتوزع على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

وتتضمن منطقة الرياض 3 مخططات توفر 1434 قطعة أرض مجانية، تشمل مخططا في محافظة حوطة بني تميم بواقع 1221 قطعة أرض، ومخططين في محافظة مرات، الأول يوفر 36 قطعة أرض، والآخر يضم 177 قطعة أرض، ومخطط «درة العيون» بمحافظة عيون الجواء التابعة لمنطقة القصيم، والذي يوفر 1211 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين الكترونيا، بالإضافة لمخطط بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل والذي يضم 94 قطعة أرض مجانية، ومخطط «النورس» بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ويوفر 289 قطعة أرض مجانية.

وبين البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «نظام الحجز الالكتروني»، ومن ثم الضغط على خيار نوع المنتج، واختيار الأرض، عبر الموقع الالكتروني، ليتوجه بعدها إلى اختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونيا.

Advertisements

الرياض

6 مخططات في 4 مناطق

مخطط بمحافظة حوطة بني تميم بواقع 1221قطعة أرض

مخططان في محافظة مرات، الأول بواقع 36قطعة أرض، والآخر 177قطعة أرض

القصيم

مخطط درة العيون بمحافظة عيون الجواء بواقع 1211قطعة أرض

حائل

مخطط بمحافظة بقعاء بواقع 94قطعة أرض

مكة المكرمة