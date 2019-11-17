فكرتان وفرتا نصف مليار وأهلتا «الكهرباء» للمركز الأول بمسابقة دولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصدت الشركة السعودية للكهرباء المركز الأول مرتين عن فئتين في المسابقة المنظمة في مؤتمر جمعية الأفكار الإبداعية البريطانية في نسخته الثالثة والثلاثين، في مدينة أدنبرة في أسكتلندا، وذلك عن فكرتين وفرتا أكثر من نصف مليار ريال.

ونجح المaهندس عبدالله شويل، والمهندس عامر الغامدي، والمهندس جمال الهلالي، من إدارة صيانة الأصول بجدة، في تحقيق المركز الأول عن (فئة الاستدامة) في المسابقة، بفكرتهم التي تقدموا بها، لتحديد موقع تهريب كابل زيتي 380 ك. ف، ومعالجته بدلا عن استبداله، مما حقق للشركة وفرا ماليا تجاوز 199 مليون ريال.

فيما نجح المهندس رامز الضحيك، من إدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض، في تحقيق المركز الأول، عن (فئة القيمة المالية)، عن فكرته التي تقدم بها للصيانة المطورة M.H.G.P.I للوحدات الغازية نوع GE، مما يحقق وفرا ماليا قدره 55 مليون ريال للمحطة، و305 ملايين في حال تطبيقه على 179 توربينا في محطات التوليد بالشركة.