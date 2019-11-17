ملايين سعودي يريدون حصّة في «جوهرة التاج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «لا صوت يعلو فوق صوت اكتتاب أرامكو، أكبر اكتتاب في الكرة الأرضية»، هكذا أعلنها أحمد العرفج، مقدم البرامج التلفزيونية السعودي الشهير، قارعاً طبول الحماسة الوطنية لما قد يصبح بالفعل أكبر طرح عام أولي في العالم.

بدأت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية بيع أسهمها، الذي طال انتظاره، عارضة على المستثمرين الأفراد ومن المؤسسات حصة في الشركة الأعلى ربحية في العالم من خلال إدراج في بورصة الرياض تداول.

وبوسع السعوديين التواقين لتملك قطعة من أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم الشراء عبر الإنترنت أو التوجه إلى البنوك المحلية، التي مددت ساعات العمل لتلبية الطلب الكبير المتوقع خلال عملية البيع التي تستمر حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيباع ما يصل إلى 0.5% من أرامكو إلى المستثمرين الأفراد، أي نحو 8.5 مليار دولار من الأسهم، في الطرح الأولي الذي يقدر قيمة الشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

ولأسابيع، أخذت اللوحات الإعلانية على جوانب الطرق وفي مراكز التسوق تمهد للإدراج، صائحة «أرامكو السعودية، قريباً على تداول». وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقاهي وخلال الجلسات العائلية، هيمن الطرح الأولي على النقاشات.

يقول طبيب الأسنان في الرياض عبد الله الفقيه (29 عاماً) إنه بدأ الادخار فور أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطط الطرح الأولي قبل نحو أربع سنوات.

وأبلغ رويترز «سأستثمر في الشركة للمدى الطويل.. سأحصل على أسهم مجانية، وسأشتري مزيداً من الأسهم بالأرباح. إنها فرصة لا تتكرر».

طفرة إقراض

Advertisements

يحق للسعوديين الحصول على سهم مجاني واحد عن كل عشرة أسهم يشترونها إذا احتفظوا بأسهمهم لفترة 180 يوماً على الأقل. ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 5 ملايين شخص، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأبلغ مصرفيان رويترز أن عشرات الآلاف من السعوديين يسعون للاستثمار نيابة عن جميع من يعولونهم - كطريقة لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

تسوق البنوك السعودية أيضاً قروضاً للعملاء للمساعدة على تمويل استثماراتهم، مع توسع البعض في الإقراض إلى أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان آخران لرويترز. وقالت المصادر إن البنوك قادرة على زيادة الحد الأقصى لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان. وقال موظف حكومي إن بنكه عرض عليه قرضاً بلا فائدة يُرد في غضون ثلاثة أسابيع، لكنه ينوي الاستثمار بمدخراته.

واجب وطني

وينظر سعوديون كثيرون إلى الأمر كفرصة لإظهار مدى وطنيتهم عقب هجوم سبتمبر /أيلول على منشأتين لأرامكو والذي استهدف قلب صناعة الطاقة بالمملكة. وقال كاتب سعودي في تغريدة «الاكتتاب في أرامكو واجب وطني لمن استطاع إليه سبيلاً».

لكن حتى بعض السعوديين الذين يرون أن الحكومة مخطئة في تخليها عن السيطرة على الشركة ولو جزئياً، يجدون في فرصة تملك أسهم في «أرامكو» إغراء تصعب مقاومته.

ويقول أبو محسن، الذي يعمل سائق سيارة مع «أوبر»: «أرامكو رابحة رابحة.. سأشتري لأن المكاسب كبيرة، لكن لا أحد راض عن الاكتتاب ولا عن بيع أرامكو، خصوصاً للأجانب». (رويترز)