شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: لا صحة لتصدير كميات من الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ما يتم تداوله حاليا عن تصدير كميات من الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة فى بيان رسمى عن شعبته، اليوم، إنه لم يتم تصدير أى دواجن غير صالحة، وما يثار حاليا ما هو إلا شائعات مغرضة هدفها النيل من المنتج المصرى، وهو ما لن نقبله شكلا أو مضمونا.

وشدد رئيس الشعبة على أن هناك شروطا للتصدير والأمر ليس سهلا، كما يتصور البعض فالتصدير يحتاج موافقات وشروط مشددة من جهات مختلفة وأخذ عينات من المعامل واستخراج شهادات تؤكد عدم وجود أمراض فى الدواجن التى سيتم تصديرها.

وحذر "السيد" من تداعيات مثل هذه الإشاعات مطالبا بالضرب بأيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بسمعة المنتج المصرى فيما يتعلق بالدواجن لأنها جزء مهم من اقتصادنا القومى.