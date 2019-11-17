شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 38ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 50ر15%، وسجل أقل عائد 5ر14%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 098ر15%، في حين سجل أعلى عائد 16ر15%، وأقل عائد 5ر14%.