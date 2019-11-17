الاقتصاد

بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أول الشهر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة ببدء العمل بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن تقوم كل جهة ذات علاقة بالنظام بإعمال شئونها لتفعيل الآلية.

 

 

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذى دعت إليه هيئة الرقابة المالية، عصر اليوم الأحد، أطراف السوق ذات العلاقة بتنفيذ آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبحضور كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأعضاء اللجنة الأستشارية لسوق المال،  وممثلى شركات تكنولوجيا المعلومات لمناقشة المستجدات بشأن نظام الاقتراض بغرض البيع للوقوف على ما تم الانتهاء منه بشأن البنية التكنولوجية والمعلوماتية.

 

Advertisements

 

والجدير بالإشارة إلى أنه في فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أول الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا