شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة ببدء العمل بنظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن تقوم كل جهة ذات علاقة بالنظام بإعمال شئونها لتفعيل الآلية.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذى دعت إليه هيئة الرقابة المالية، عصر اليوم الأحد، أطراف السوق ذات العلاقة بتنفيذ آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبحضور كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأعضاء اللجنة الأستشارية لسوق المال، وممثلى شركات تكنولوجيا المعلومات لمناقشة المستجدات بشأن نظام الاقتراض بغرض البيع للوقوف على ما تم الانتهاء منه بشأن البنية التكنولوجية والمعلوماتية.

Advertisements

والجدير بالإشارة إلى أنه في فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.