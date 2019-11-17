شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: خلق فرص عمل تدعم النمو المستمر هدف مؤتمر أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن سعادتها لانطلاق النسخة الرابعة من منتدى أفريقيا 2019: الاستثمار فى أفريقيا، لافتة أن المنتدى عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية.

أضافت نصر، بحسب كلمتها المنشورة على الموقع الرسمى لمنتدى أفريقيا 2019،: "يسعدنى العمل فى شراكة مع مجتمع الأعمال، وكذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لأفريقيا، وهذا العام، يتم استضافة المنتدى فى العاصمة الجديدة بالقاهرة، وهو معلم مصرى جديد ومميز يتميز بتراثه الثقافى المتميز، والذى يمتزج مع التقدم التكنولوجى الحديث".

أشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن المنتدى يتيح فرصة مميزة لرؤساء الدول الأفريقية، وقادة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة ومناقشة التحديات المستمرة لأفريقيا وتحديد حلول قابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية وطموحات القارة.

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ولفتت نصر، إلى أنه من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، فإنها تمتلك رؤية موحدة لقارة أفريقية متكاملة وأكثر ازدهارًا من خلال إطلاق إمكانات الاستثمار الوفيرة التى تقدمها القارة الأفريقية فى مختلف القطاعات، حيث تعتبر مصر التكامل والتعاون الاقتصادى الأوثق بين الدول الأفريقية عنصرا حيويا لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063، متابعة: "من خلال العمل معا، يمكننا الوصول إلى نتائج التنمية الملموسة، وخلق فرص عمل تدعم النمو المستمر فى أفريقيا ؛ تعزيز نمو أكثر إنصافا وشمولا ؛ تمكين الشباب والنساء ؛ وبناء جماعى لأفريقيا أكثر سلاما واستدامة".

ونوهت وزيرة الاستثمار، عن أهمية الاستفادة من التعاون الناجح والفعال بين الدول الأفريقية، بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، المشروع الرائد لخط طريق كيب تاون، والعديد من الاتفاقيات الثنائية، موضحة انه سيكون المنتدى بمثابة منصة ممتازة لتشجيع المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية الحديثة مع تحديد التركيز على الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أمر ضرورى للغاية لإطلاق العنان للإبداع والقيادة والرؤية لهذه المنطقة الديناميكية.

وقالت نصر فى كلمتها: "أشجع القادة الأفارقة على توحيد الجهود من أجل خلق المزيد من الفرص لتشجيع الاستثمار فى رأس المال البشرى للمواهب الأفريقية من خلال الوصول إلى التعليم والتمويل والبحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن تعزيز المشاركة الوثيقة بين أصحاب الأعمال وواضعى السياسات أمر أساسى لتحسين إطار الاستثمار فى أفريقيا"، مختتمة قائلة: "أنا واثق من أننا قادرون على خلق إرث سيشكل مستقبل مزدهر لكل أفريقي"