زوار من 126 جنسية لمعرض دبي للمجوهرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 عن انتهاء فعالياته السبت، وذلك بعد 4 أيام زاخرة بالمعارض والفعاليات وعروض التجزئة الاستثنائية وعروض الأزياء والكثير غيرها في مركز دبي التجاري العالمي. وقد استضافت الفعالية الدولية ما يزيد على 500 من أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية من 21 دولة. وحضر المعرض يومياً أعداد كبيرة من الزوار المتحمسين لاختبار التشكيلات الواسعة من أجمل قطع المجوهرات والعروض الخاصة وعروض إطلاق المنتجات الجديدة.

وكان المعرض بمثابة منصة لبناء العلاقات ما أسهم بشكلٍ رئيسي في نجاح الفعالية، حيث جمع «برنامج المشترين» أرقى علامات التجزئة المحلية والعالمية وصناع القرار من 13 دولة مع تجار الجملة والجهات العارضة. وفضلاً عن بناء شراكات استراتيجية جديدة في القطاع، تمكن المشاركون من استكشاف فرص الميزات التنافسية والوصول إلى تشكيلات فريدة.

وقد انعكست الشهرة الدولية لمعرض دبي الدولي للمجوهرات على أعداد زوار الفعالية القادمين من ما يزيد على 126 جنسية، في المعرض. كما كان للدول الإفريقية حضوراً واضحاً في الفعالية، وفقاً لإحصائيات الزوار. ويأتي هذا بمثابة دليل إضافي على القيمة البارزة للجولة الترويجية السابقة للمعرض، والتي استهدفت هذا العام دولاً مثل نيجيريا وغانا والسودان وجنوب إفريقيا والمغرب ومصر، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط مثل باكستان والمملكة العربية السعودية ولبنان والأردن.

وقالت دانييلا فيّا، مديرة المعرض: «شكل الاستحسان الكبير الذي لاقاه معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 حافزاً ودافعاً كبيراً بالنسبة لنا. وبدا تطور العرض واضحاً في نسخة هذا العام، حيث وسعنا نطاقه لنحرص على توفير كافة جوانب قطاع الأعمال المباشرة وبين الشركات والعملاء. ويسرنا أن ننجح في تأكيد دور المعرض في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع المجوهرات ووجهة بارزة لتطوير علاقات عمل متميزة».