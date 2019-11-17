شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة تتنافس على عقد محطة الظفرة للطاقة الشمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت «أدنوك» عقد الأعمال الهندسية والتحضيرية والإنشائية في مشروع تطوير حقل «باب» البري لشركة «أركيدون» اليونانية. وذكرت «ميد» أن العقد الذي تبلغ قيمته 489 مليون دولار يتعلق بإنشاء المرافق المتممة في مشروع تطوير الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 485 ألف برميل يومياً.

من جهتها، تستعد شركات المقاولات المرشحة لتقديم عروضها يوم 21 الجاري في مناقصة مشروع محطة الظفرة المستقلة للطاقة الشمسية «جي دبليو2». وذكرت «ميد» أن عقد المشروع يشمل عمليات التمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة بموجب عقد اتفاق شراء الطاقة طويل الأجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 25 شركة تتنافس على عقد محطة الظفرة للطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.