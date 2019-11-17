«إيرباص A380» من طيران الإمارات تخطف الأنظار في اليوم الأول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبهرت طيران الإمارات حضور معرض دبي للطيران 2019 في يومه الأول بعرض جوي فريد لطائرتها الإيرباص A380 التي تعد جوهرة أسطولها.

واستمتع جمهور المعرض وعشاق الطيران بمشاهدة عرض مبهر لثلاث مروحيات عسكرية من طراز شينوك وثلاث من طراز بلاك هوك وثلاث من طراز أباتشي تقدمت طائرة A380، وتلاها طائرات فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية التي حلقت على شكل سهم، ثم طائرة تزويد بالوقود في الجو من طراز إيرباص A330 MRTT و4 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 فالكون وطائرة نقل عسكرية من طراز بوينج سي-17 و4 طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000 بمحرك واحد.

وانطلقت الطائرات العسكرية من مدرج مطار آل مكتوم الدولي، في حين أقلعت طائرة الإمارات الإيرباص A380، التي تحمل ملصق إكسبو باللون الأخضر (الاستدامة) من مطار دبي الدولي، وانضمت إليها طائرات فريق الفرسان للاستعراضات الجوية والطائرات الأخرى.

وحلّق تشكيل الطائرة على ارتفاع 1000 قدم وبسرعة 250 عقدة. وأطلقت طائرات فريق الفرسان للاستعراضات الجوية السبع دخاناً بلون علم دولة الإمارات. وشكّل هذا العرض استهلالاً ضخماً ومميزاً لبرنامج العرض الجوي لمعرض دبي للطيران واحتفالاً بتقدم دولة الإمارات في مجال الطيران المدني والفضاء.

وتولى قيادة طائرة الإمارات الإيرباص A380 القبطانين عباس شعبان وباتريك دي روك بمساعدة الضابط أول كولن كامبل.

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