«أمرك» تكشف عن منشأة متطورة للصيانة والإصلاح والعمرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «أمرك»، لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية، عن أنموذج منشأتها عالمية المستوى في العين خلال معرض دبي للطيران 2019. وقد أقيمت الفعالية المتميزة في جناح إيدج بحضور فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج ورئيس مجلس إدارة «أمرك»، وتيم كاهيل، نائب الرئيس الأول لدى لوكهيد مارتين إنترناشونال.

وستكون المنشأة المتطورة، التي من المزمع أن تباشر عملياتها في بداية العام القادم، من ضمن أضخم المراكز المخصصة لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في العالم.

وستقام المنشأة بمساحة كم مربع على قطعة أرض متصلة مباشرة بمطار العين الدولي، وستوفر حلولاً مبتكرة للصيانة وموثوقيةً مرتكزة على الأداء، وإدارةً متكاملة للدورة الحياتية وكل ذلك في موقع رئيسي واحد. وفي بادئ الأمر، سيضم المركز المعدّ للتوسع في المستقبل أربع حظائر متعددة الأغراض، وأكثر من 30 محلاً للصيانة ومنشأة للطلاء يتم التحكم في درجة حرارتها.

وتحتوي المنشأة الواقعة في العين على مساحة 36500 متر مربع للحظائر، وتضم مستودعاً مخصصاً لمكونات طائرات «بلاك هوك» من المقدمة إلى ذيل الطائرة مع وحدات قابلة للاستبدال تتضمن الشفرات والنواقل، والمحركات، والأنظمة الفرعية للطائرات.

وسيتم تجهيز المنشأة بحامل دوار ديناميكي لدعم شفرات الطائرات ذات الأجنحة الدوارة، إضافة إلى محل لصيانة النواقل يتمتع بتكنولوجيا متقدمة، ما يجعل هذه الميزات الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال فيصل البناي: انطلاقاً من اهتمامنا بالاستثمار في قطاع الطيران، ستشكل منشأة «أمرك» للصيانة والإصلاح والعمرة في العين أحد أكبر المراكز للصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية في العالم، حيث ستعكس التزامنا المطلق بهذا القطاع. كما ستقدم هذه المنشأة الجديدة خدماتها للعملاء الحاليين والجدد وسوف تلبي الطلب المتزايد من السوق الإقليمية.

وقال عبد الحكيم المفلحي، الرئيس التنفيذي لـ«أمرك»: تسخّر «أمرك» جهود الابتكار والتميز الهندسي للارتقاء بمعايير المنافسة في القطاع. وستضمن هذه المنشأة الامتثال لأعلى المعايير المتبعة في قطاع الطيران من خلال توفير أقصى درجات المرونة والكفاءة. ونحن واثقون بأن المركز الجديد سيعزز مكانتنا بوصفنا مزوداً متكاملاً وريادياً لحلول الصيانة والإصلاح والعمرة.

وأضاف تيم كاهيل، نائب الرئيس الأول في لوكهيد مارتين إنترناشونال: لقد تطورت شراكتنا مع دولة الإمارات على مدى عقود في تعزيز أمن البلاد ونمائها من خلال برامج نقل المعارف والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وتشكّل منشأة الصيانة والإصلاح والعمرة في العين خطوة مهمة لشراكتنا، ونحن سعيدون بالتقدم الذي تم إحرازه.