شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى كبار الشخصيات بمطار أبوظبي يحصل على شهادة «آيزو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مطارات أبوظبي عن حصول مبنى كبار الشخصيات في «مطار أبوظبي الدولي»، الذي تتولى إدارته وتشغيله «الشركة الوطنية لخدمات الطيران»، على شهادة المنظمة الدولية للمعايير القياسية «آيزو 22000-2005» لأنظمة إدارة سلامة الأغذية.

ويقدم مبنى كبار الشخصيات خدمات طعامٍ استثنائية للعملاء، والتي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز تجارب المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، بفضل خيارات الأطعمة الطازجة التي تتمتع بأعلى معايير النظافة والسلامة وتخضع لتقييم مستمر، بما ينسجم مع خدمات المبنى المتميزة سواء قبل أو بعد الرحلة.

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «سُعدنا بحصول مبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي على شهادة أنظمة إدارة سلامة الأغذية «آيزو 22000-2005»، فهو إنجاز تحقق بفضل التزامنا بتقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمسافرين، وضمان تجربة سفر مريحة لهم. إذ يحظى مبنى كبار الشخصيات بشعبية واسعة لدى المسافرين إلينا من جميع أنحاء العالم، ونتطلع لتعريف الزوار والمسافرين بالمزايا الفريدة التي نقدمها وتجسد كرم الضيافة العربية، والالتزام بتوفير خيارات الأطعمة المتميزة».

ويشار إلى أنه يجري الترحيب بالمسافرين في مبنى كبار الشخصيات من قبل وكيل الشركة الوطنية لخدمات الطيران، والذي يُرافقهم ويتولى استكمال إجراءات تسجيل الوصول واستلام الأمتعة وإجراءات الجوازات. ويحظى المسافرون خلال هذا الوقت بفرصة الاستفادة من مجموعةٍ من الخدمات والمرافق مجاناً، بما يشمل الأطعمة والمشروبات والتسلية والترفيه وخدمات الزهور، بالإضافة إلى توفير مركزٍ لرجال الأعمال مجهز بالكامل. وعند المغادرة أو الوصول، تتوفر سيارات ليموزين لنقل الضيوف من مبنى كبار الشخصيات إلى بوابة الطائرات وبالعكس.

وكانت مطارات أبوظبي قد حصلت سابقاً على عدة شهادات «آيزو»، ما يبرز التزام الشركة بالحفاظ على مستويات رفيعة من التميز التشغيلي. وتشمل هذه الشهادات «آيزو 14001» لأنظمة إدارة البيئة، وشهادة «آيزو 9001» لأنظمة الجودة العالية.