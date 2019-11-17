طرح «أرامكو» يجمع قرابة 96 مليار ريال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت «أرامكو» السعودية نطاقاً سعرياً لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بما بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وقالت «أرامكو» الأحد، إنها تعتزم بيع 1.5% من أسهمها؛ أي نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالاً (8 دولارات) و32 ريالاً، مما يعني تقييماً للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وفي حالة التسعير عند سقف السعر الاسترشادي، قد تتفوق «أرامكو» على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي في بورصة نيويورك في 2014، وبلغت 25 مليار دولار.

وتعتبر «أرامكو» التي بدأت إجراءات طرحها الأولي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلى الشركات ربحية في العالم وتخطط لتوزيع 75 مليار دولار العام المقبل؛ أي أعلى من خمسة أمثال توزيعات «أبل» الأعلى بدورها من توزيعات أي شركة مدرجة على مؤشر «ستاندرد أند بورز 500».

ومن المتوقع أن يلقى السهم إقبالاً كبيراً من المواطنين السعوديين الذين ستطرح لهم نسبة 0.5% من الشركة. وأمام المستثمرين الأفراد حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني للاكتتاب في الطرح الأولي، بينما تستمر فترة الاكتتاب للمؤسسات حتى 4 ديسمبر/كانون الأول، وستبدأ الجولات الترويجية هذا الأسبوع.

وإدراج أرامكو يعني مزيداً من الازدحام في أسواق الأسهم نهاية العام؛ إذ تتلقى «علي بابا» حالياً طلبات الاكتتاب لإدراج في هونج كونج، ويتوقع أن تجمع شركة التجارة الإلكترونية 13.4 مليار دولار.

وستحذو «إم إس سي آي»، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، حذو «ستاندرد آند بورز داو جونز»، و«فوتسي راسل» اللتين أبلغتا عملاء هذا الأسبوع أنهما قد تسرعان ضم «أرامكو» السعودية إلى مؤشراتهما بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة حديثاً خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.

وقالت «إم إس سي آي» التي تُستخدم مؤشراتها من جانب صناديق تمتلك أصولاً بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم، إنه إذا بدأت أرامكو التداول يوم 12 ديسمبر/كانون الأول أو قبل ذلك، فإنها ستضيفها إلى مؤشراتها للأسهم من يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت في مذكرة للعملاء مساء الجمعة: «لكن إذا كان موعد إدراج الطرح الأولي بعد 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، فإن «إم إس سي آي» ستؤجل التنفيذ لما بعد الخامس من يناير/كانون الثاني 2020».

وتابعت أنها ستفعل ذلك لتجنب تراجع السيولة في فترة عيد الميلاد عندما تصبح التداولات هزيلة.