ستراتا تسلّم أول شحنة أضلاع المثبت لذيل «بوينج 777X»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تسليم الشحنة الأولى من أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرة «بوينج 777X»، أحدث طائرة نفاثة ذات محركين على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإعلان، خلال معرض «دبي للطيران 2019»، بعد توقيع الاتفاقية المهمة بين الشركتين خلال فعاليات قمة صناعة الطيران في أبوظبي في إبريل من عام 2018، والتي منحت بموجبها بوينج رابع عقود التوريد لشركة ستراتا منذ عام 2013، ما يعزز دور ستراتا كمورد من الفئة الأولى لأجزاء هياكل طائرات «بوينج» التجارية المصنعة من المواد المركبة.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: يأتي تسليم هذه الشحنة بالتزامن مع احتفال شركة ستراتا بالذكرى السنوية العاشرة وبداية العقد الثاني من عملياتها التشغيلية. ويشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نجاحنا الطويلة والمستمرة مع شريك موثوق مثل شركة «بوينج». ولا شك أن ستراتا تضطلع بدور ريادي في دعم تطلعات دولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال توظيفها لأرقى التقنيات الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتزويدها لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية بأجزاء هياكل طائرات مصنعة من المواد المركبة التي تتميز بأعلى مقاييس الجودة العالمية.

وتعد «بوينج 777X» ذات المحركين الطائرة الأضخم والأكثر كفاءة على مستوى العالم. وتسهم الابتكارات الجديدة المستخدمة لتحقيق انسيابية أكبر للهواء على هيكل الطائرة ورفع كفاءة المحرك في خفض استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 10%، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% بالمقارنة مع الطائرات المنافسة.

وقال برنارد ج. دان. رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: تعكس هذه الخطوة الدعم اللامحدود والقيمة الإضافية الكبيرة التي توفرها ستراتا لشركة بوينج وعملائها الآخرين في قطاع الطيران. ومنذ تأسيس الشركة قبل عشرة أعوام، حرصنا على تعزيز العلاقة مع ستراتا والعمل معها بهدف التوسع في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، إلى جانب تلبية احتياجات بوينج من خلال توفير أجزاء عالية الجودة وتتمتع بمستوى عال من الكفاءة. يسعدنا أن نحتفل مع شركائنا في ستراتا بالذكرى العاشرة لتأسيس الشركة خلال فعاليات معرض دبي للطيران.