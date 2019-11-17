شكرا لقرائتكم خبر عن قانون «نوبك» والرد الخليجي المحتمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

معلوم أن «قانون منع كارتيلات إنتاج النفط وتصديره- نوبك»، هو قانون رعاه وقدمه للكونجرس عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الديمقراطي عن ولاية ويسكونسن هيربرت كول في شهر يونيه سنة 2000. وهو عبارة عن نسخة معدلة من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890 الذي استُخدم منذ أكثر من قرن لتجزئة إمبراطورية جون روكفلر النفطية. وفي كل دورة من دورات مجلس الشيوخ، كان السيناتور كول، يعرض مشروع القانون إلى أن تقاعد في عام 2013. وفي مجلس النواب تطوع بعض الأعضاء من الحزبين، منذ عام 2007، لطرح مشروع القانون عبر اللجنتين القضائيتين في الكونجرس، ومن ثم إقراره. لكن الرئيس بوش الابن استخدم الفيتو الرئاسي لإحباطه. وكما ذكرنا في مقالنا السابق (قانون «نوبك»..السيف المسلط على أوبك)، فإن الهدف من وراء تمرير هذا القانون في الكونجرس الأمريكي، بغرفتيه النواب والشيوخ، هو السماح للحكومة الأمريكية، ممثلة بوزارة العدل، بمقاضاة منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك»، بذريعة منع الاحتكار ووضع حد لتلاعبها بأسعار النفط والإضرار بالمستهلكين الأمريكيين.

القانون حصل على دفعة قوية الخميس 7 فبراير 2019 في الدورة الجديدة للكونجرس، بعرضه للتصويت في اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يرأسها الآن الديمقراطيون. وتم عرض مسودة المشروع في نفس اليوم في مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الجمهوري المؤيد لاستخلاص الإيثانول من الذرة واستخدامه في السيارات بدلاً من الغازولين، تشاك جراسلي، ومعه السيناتور الديمقراطي آمي كلوبوشار. وقد ظل مشروع القانون يراوح مكانه، نظراً لتحفظ مؤسسة الرئاسة الأمريكية عليه بسبب علاقاتها والتزاماتها الدولية.

وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، تم تمرير أكثر من نسخة من هذا القانون في الكونجرس، قبل أن يتم إقراره في نهاية المطاف في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الابن، أي عام 2008. لكن الرئيس بوش امتنع عن المصادقة عليه. لكن الفرق هذه المرة هو أن الرئيس ترامب دأب على انتقاد «أوبك» مراراً وتكراراً على حسابه في «تويتر»، واتهامها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بصورة مصطنعة. وفي كتاب نُشر في عام 2011، أي قبل انتخابه، قال الرئيس ترامب إنه يدعم مشروع قانون «NOPEC

»، على الرغم من أنه لم يعرب عن تأييده له كرئيس. لذا فقد كان الحماس لتمرير القانون مرتفعاً بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017..حماس مدفوع بتغريدات ترامب الحامية ضد «أوبك». إنما فجأة، وعلى حين غرة، تراجع وانطفأ هذا الحماس؛ والسبب يعود، على ما نعتقد، إلى ما نُقل عن ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة الطاقة في المملكة العربية السعودية قولها، إن المملكة العربية السعودية، هددت ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن مشروع القانون الذي يعرّض أعضاء «أوبك» إلى دعاوى مكافحة الاحتكار الأمريكية. وزادوا، بأن هذا الخيار الاضطراري، قد نوقش داخلياً من قبل كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الأشهر الأخيرة التي أعقبت تصعيد موضوع القانون داخل كواليس صناعة القرار الأمريكية.

والأهم من ذلك، كما قال اثنان من المصادر السعودية قريبة الصلة بدوائر القرار النفطي السعودي، أن الجانب السعودي أطلع بقية أعضاء أوبك على الخطة التي نوقشت باستفاضة، من دون ذكر تفاصيل؛ وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية، إن الرياض أوصلت هذه الرسالة الواضحة لكبار مسؤولي الطاقة في الولايات المتحدة. حتى الآن يواجه القانون الذي قُدّم للكونجرس حوالي 16 مرة منذ عام 2000، بعض الاعتراضات وبعض التحفظات من جانب مراكز قوى ستتضرر من تشريع هذا القانون. ولا يقتصر ذلك على قطاع الأعمال الضخم لصناعة النفط الأمريكية، وإنما يشمل أيضاً غرفة التجارة الأمريكية

، ومعهد البترول الأمريكي )، والعديد من شركات الصناعة النفطية الأمريكية، لاسيما شركات النفط الصخري التي صار إنتاجها مجدياً بفضل سياسة «أوبك» الإنتاجية التي حافظت على سعر مجدٍ لاستخراجه. حتى وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أبدى اعتراضه في 28 فبراير الماضي في تكساس على مشروع القانون، مجادلا ًبأنه لولا الإدارة الحصيفة لسوق النفط من جانب أوبك، لشهدت السوق تقلبات كبرى ولكانت أسعار النفط انهارت، ولتعرضت صناعة النفط الصخري الأمريكي، ترتيباً، لمعاناة كبيرة، ما سيشكل ضربة للمعروض النفطي ويرفع الأسعار مرة أخرى.

وقد يندرج في هذا السياق أيضاً، ما نسبته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس 29 أغسطس/‏آب 2019 إلى مصادر لم تذكرها، بأن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021 على مرحلتين، تبدأ الأولى في السعودية بالتزامن مع إدراج الشركة في المرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو، متجاوزة بذلك بورصة نيويورك بسبب وجود مخاطر قانونية تتعلق بقانوني «غاستا» و«نوبك»، وبورصة لندن على خلفية عدم الوضوح السياسي في بريطانيا الناجم عن سعيها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما نسبته الصحيفة لمسؤولين ومستشارين سعوديين، وهو ما يشكل نكسة لبورصات لندن ونيويورك. إضافة إلى ما تشير إليه بعض المصادر، من حين لآخر، من أن السعودية قد تلجأ، كخيار آخر مطروح، لتصفية استثماراتها في الولايات المتحدة البالغة نحو تريليون دولار، إضافة إلى حوالي 160 مليار دولار في صورة سندات خزانة أمريكية. ومن غير المستبعد أن تشمل هذه الخيارات، التخلي عن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي القائم منذ عام 1986.

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