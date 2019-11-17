الاقتصاد

غرفة الفنادق ترصد 12 مليون جنيه لتدريب العاملين بالقطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الجمعية العمومية للغرفة رصدت 12 مليون جنيه كميزاتية لتدريب العاملين فى قطاع الفنادق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى يتم تخصيص هذه الميزانية، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف الوصول بإعداد المتدربين لحوالى 5 آلاف متدرب مع نهاية العام .

 

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الدورات شملت سلامة وصحة الغذاء ومهارات التحضير، والأطعمة والمشروبات وغيرها، فى محافظات الأقصر وأسوان ومدن البحر الأحمر وشرم الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة، حيث بلغ عدد المتدربين خلال الفترة من 1 يوليو الماضى وحتى 31 أكتوبر حوالى 3 آلاف و248 متدربا.

 

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وأكد أن الغرفة تولى اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمة وخلق الوعى اللازم لهم بمختلف الإدارات الفندقية، لافتا إلى أنه جارى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتدربين، ستكون متصلة بقاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية.

 

ومن جانبها قالت سها بهجت رئيس قطاع التدريب فى وزارة السياحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد منحة كبيرة يتم تخصيصها لتدريب العاملين فى قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن البرنامج سيتم تنفذه من خلال عدد من الجمعيات وفقا للمواصفات التى تضعها الوزارة، وستكون وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية مشرفان على عملية التدريب.

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