شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7927.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.83% خاسرا 239.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.55 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 76.4 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 49 شركة، فيما تراجعت 131 شركة. Advertisements وارتفعت 5 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%. وجاء سهم "سيسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.62%، ثم جبسكو نسبة 4.54%، ثم صناعة الورق بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم "الكثيرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم أبو معطى بنسبة 8.71%، ثم ثوب الأصيل بنسبة 6.95%.

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