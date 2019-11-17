شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.14% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 168.9 مليون سهم محققة ما قيمته 186.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2074 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وارتفع قطاع البنوك وحيدا ببورصة دبى بنسبة نمو 1.91%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.70%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 9.60%.
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