الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.14% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2705.38 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 168.9 مليون سهم محققة ما قيمته 186.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2074 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

 

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وارتفع قطاع البنوك وحيدا ببورصة دبى بنسبة نمو 1.91%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.16%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.70%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.01%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 9.60%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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