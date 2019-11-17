شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.65% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.40% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.73%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 0.40%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.