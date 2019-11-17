شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المليون دولار لأفضل رواد أعمال فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مؤسسة جاك ما مؤسس موقع على بابا العالمى، فعاليات المسابقة السنوية الأولى لمبادرة رواد أعمال أفريقيا التى تمنح جائزة قدرها مليون دولار أمريكى لعشرة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء أفريقيا.

وقام أفضل عشرة متسابقين بعرض أعمالهم مباشرة على لجنة تحكيم مكونة من أربعة خبراء من ببنهم جاك ما، وفاز المصري التنفيذي وليد عبد الرحمن بجائزة المركز الثانى عن منصة mumm الرقمية تقوم بربط عملائها ممن يريدون اكل صحى بربات البيوت ممن يتعاون فى هذا الأمر وهى منصة لها تأثير مجتمع.

ومبادرة رواد أعمال أفريقيا هي المبادرة الرائدة لمؤسسة جاك ما، تم إنشاؤها بواسطة رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية، وذلك بعد رحلته الأولى إلى أفريقيا في عام 2017، حيث تهدف الجائزة إلى دعم وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة، لبناء اقتصاد مستقبلي شامل وأكثر استدامة.

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وتقدم للمسابقة في دورتها الأولى ما يقرب من 10 آلاف من رواد الأعمال الأفارقة يمثلون 50 دولة عبر القارة السمراء.

ومن جانبها، تلتزم مؤسسة جاك ما باستمرار مسيرة المسابقة لمدة 10 سنوات حتى العام 2028.

أقيمت فعاليات الحدث النهائي، الذي أطلق عليه "أبطال الأعمال في أفريقيا"، في مدينة أكرا عاصمة غانا.