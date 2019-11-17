مصرى يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المليون دولار لأفضل رواد أعمال فى إفريقيا

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وقام أفضل عشرة متسابقين بعرض أعمالهم مباشرة على لجنة تحكيم مكونة من أربعة خبراء من ببنهم جاك ما، وفاز المصري التنفيذي وليد عبد الرحمن بجائزة المركز الثانى عن منصة mumm الرقمية تقوم بربط عملائها ممن يريدون اكل صحى بربات البيوت ممن يتعاون فى هذا الأمر وهى منصة لها تأثير مجتمع.
ومبادرة رواد أعمال أفريقيا هي المبادرة الرائدة لمؤسسة جاك ما، تم إنشاؤها بواسطة رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية، وذلك بعد رحلته الأولى إلى أفريقيا في عام 2017، حيث تهدف الجائزة إلى دعم وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة، لبناء اقتصاد مستقبلي شامل وأكثر استدامة.
وتقدم للمسابقة في دورتها الأولى ما يقرب من 10 آلاف من رواد الأعمال الأفارقة يمثلون 50 دولة عبر القارة السمراء.
ومن جانبها، تلتزم مؤسسة جاك ما باستمرار مسيرة المسابقة لمدة 10 سنوات حتى العام 2028.
أقيمت فعاليات الحدث النهائي، الذي أطلق عليه "أبطال الأعمال في أفريقيا"، في مدينة أكرا عاصمة غانا.
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