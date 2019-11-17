الاقتصاد

مصرى يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المليون دولار لأفضل رواد أعمال فى إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المليون دولار لأفضل رواد أعمال فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مؤسسة جاك ما مؤسس موقع على بابا العالمى، فعاليات المسابقة السنوية الأولى لمبادرة رواد أعمال أفريقيا التى تمنح جائزة قدرها مليون دولار أمريكى لعشرة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء أفريقيا.

 

وقام أفضل عشرة متسابقين بعرض أعمالهم مباشرة على لجنة تحكيم مكونة من أربعة خبراء من ببنهم جاك ما، وفاز المصري التنفيذي وليد عبد الرحمن بجائزة المركز الثانى عن منصة mumm الرقمية تقوم بربط عملائها ممن يريدون اكل صحى بربات البيوت ممن يتعاون فى هذا الأمر وهى منصة لها تأثير مجتمع. 

 

ومبادرة رواد أعمال أفريقيا  هي المبادرة الرائدة لمؤسسة جاك ما، تم إنشاؤها بواسطة رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية، وذلك بعد رحلته الأولى إلى أفريقيا في عام 2017، حيث تهدف الجائزة إلى دعم وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة، لبناء اقتصاد مستقبلي شامل وأكثر استدامة. 

 

Advertisements

وتقدم للمسابقة في دورتها الأولى ما يقرب من 10 آلاف من رواد الأعمال الأفارقة يمثلون 50 دولة عبر القارة السمراء.

 

ومن جانبها، تلتزم مؤسسة جاك ما باستمرار مسيرة المسابقة لمدة 10 سنوات حتى العام 2028.

 

أقيمت فعاليات الحدث النهائي، الذي أطلق عليه  "أبطال الأعمال في أفريقيا"، في مدينة أكرا عاصمة غانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرى يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة المليون دولار لأفضل رواد أعمال فى إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا