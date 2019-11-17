شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدغلف" توقع عقداً مع "السعودية للكهرباء" لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن توقيع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2018.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، وذلك لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.

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هذا وتتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد أثر ايجابي على أرباح الشركة للعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 5.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 80 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 16.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 111.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.