شكرا لقرائتكم خبر عن "الأندلس العقارية" تبيع كامل حصتها في شركة هامات العقارية مُقابل 44 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأندلس العقارية عن توقيعها عقد بيع بينها وبين شركة أصالة القابضة، يتضمن بيع شركة الأندلس العقارية كامل حصتها في شركة هامات العقارية لشركة أصالة القابضة، مُقابل 43.925 مليون ريال.

وقالت الأندلس، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه تم بيع كامل حصة شركة الأندلس العقارية في رأس مال شركة هامات العقارية والبالغة 167 حصة نقدية تمثل 33.4% من رأس مال شركة هامات العقارية، لشركة أصالة القابضة (الشريك الآخر المالك لبقية الحصص في شركة هامات العقارية).

وبحسب البيان، نص العقد على بيع كامل حصص الشركة في شركة هامات العقارية بما لها من حقوق وماعليها من التزامات كما في 30 سبتمبر 2019، مُقابل 43.925 مليون ريال سعودي يتم سدادها على خمس دفعات.

ومن المُقرر أن يتم انهاء إجراءات التنازل عن الحصص المباعة لصالح شركة أصالة القابضة خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع عقد البيع المذكور، وبموجب عقد البيع سوف تنتهي الاجراءات اعتبارا من 31 ديسمبر 2019.

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كذلك تنتهي كافة عقود الإدارة والتشغيل والتأجير التي سبق إبرامها مع شركة هامات العقارية بخصوص المراكز التجارية العائدة للشركة وشركاتها التابعة والشقيقة. وذلك بعد الحصول على موافقة الشركات المذكورة على هذا الإنهاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الربح التشغيلي نتيجة ارتفاع الإيرادات الأمر الذي أدى الى ارتفاع مجمل الربح، وكذلك التحسن الملحوظ في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.3%.