شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على مشاريع استثمارية بقيمة 6.3 مليار دولار فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية أن أكبر مخطط اقتصادى صينى وافق على ثمانية مشروعات للاستثمار فى الأصول الثابتة باستثمارات اجمالية بلغت 44.2 مليار يوان (حوالى 6.3 مليار دولار امريكى) فى أكتوبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، كانت المشاريع بشكل رئيسي في قطاع الطاقة، وفقا لبيانات لجنة الدولة للتنمية والإصلاح.

ظل مؤشر استثمار الأصول الثابتة الصيني مستقراً بشكل أساسي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بفضل الاستثمار القوي في التكنولوجيا الفائقة.

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نما استثمار الأصول الثابتة 5.2 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر. وارتفع الاستثمار في التصنيع عالي التكنولوجيا وخدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 14.5 في المئة و 13.7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

يشمل استثمار الأصول الثابتة رأس المال الذي يتم إنفاقه على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.