شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحا 6.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5736.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6262.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحاً 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4708.72 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 130.5 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار كويتى عبر 5001 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.12%، تلاه السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.07%. وجاء سهم "شركة بيت الطاقة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.32%، تليه شركة سنرجى القابضة بنسبة 15.03%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 10.09%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.37% ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.68%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.78%.

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