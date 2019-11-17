شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرة 46.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10317.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 38.1 مليون سهم بقيمة 98.9 مليون ريال قطرى عبر 3089 صفقة، وارتفع 23 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقر 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.