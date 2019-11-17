شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق: تطبيق المعايير الجديدة يقضى على ظاهرة حرق الاسعار والان مع تفاصيل الخبر
وقال فوزى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الغرفة تواجه بعض الإشكاليات مع الجهات الحكومية، وكان أحدثها ما حدث مع فنادق شرم الشيخ، حيث فوجئت الفنادق بإنذارات لرسوم استغلال الشواطئ، وأيضا رفع رسوم المحميات الذى تم من وزارة البيئة، موضحا أن تلك القرارات تؤثر على الفنادق، والغرفة حولت الأمر لمستشار الغرفة القانونى لدراستها وبحث الخطوات التى سيتم التحرك بشأنها.
وقال إن هناك من 4 إلى 5 آلاف غرفة فندقية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، أغلبها فى منطقة البحر الأحمر، موضحا أن هذا الرقم مرشح للزيادة فى ظل ارتفاع الطلب على المقصد السياحى المصرى.
وأشاد فوزى بالمشاركة المصرية فى بورصة لندن السياحية، لافتا إلى أن المعرض كان رائع، خاصة من حيث استخدام التكنولوجيا والتصميم حيث كانا محل اعجاب للجميع، وكان هناك إقبال كبير من الشركات السياحية لتوقيع عقود تعاون.
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