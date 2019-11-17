الاقتصاد

شاهد.. حلبة ريكاردو تورمو لسباق الدراجات النارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد حلبة ريكاردو تورمو بمدينة فالنسيا الإسبانية  من اشهر ساحات سباق الدراجات النارية فى العالم، حيث تصل مساحتها ل 5 كيلو متر، وتسع نحو 150 ألف متفرج من عشاق سباقات اللعبة النارية.

 

وتستضيف الحلبة الشهيرة نهائيات البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية، بمحطتها الإسبانية، حيث تنطلق النهائيات اليوم بمشاركة ما يقرب من 20 فريقا، ورغم إن سعر التذكرة يصل إلى ما يقرب من 2000 دولار تشمل جميع الفعاليات إلا أن مدرجات البطولة كامل العدد بالنهائيات. 

 

 

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وتقام البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية في نسختها 71 فى دول مثل للمملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا،  تايلاند، اليابان، ماليزيا، النمسا، المانيا، التشيك، إيطاليا، فرنسا وبعض دول أخرى.

 

 

 

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