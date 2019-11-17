شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يستبعد تأثير طرح أرامكو على برنامج الطروحات الحكومية وأداء البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد أحمد هشام رئيس قطاع الأسواق ببنك الاستثمار بلتون، تأثير طرح شركة الزيت العربية-أرامكو ببورصة تداول السعودية على أداء البورصة المصرية، قائلا: "تأثير طرح أرامكو ضعيف جدا على البورصة المصرية"، مبررا ذلك بوزن سوق المال المصرى الضعيف على مؤشر مورجان ستانلى، مما يجعلها لا تتأثر سلبا أو إيجابا، فى المقابل سيتأثر سوق المال السعودية بزيادة فى رأس المال السوقى، كما سيؤثر إيجابا على مستوى السيولة، وهو ما يجعلنا نعيد النظرة فى سوق المال السعودية بعد الطرح.

كما استبعد هشام، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بمناسبة الانتهاء من تقرير بلتون عن الاقتصاد الكلى واستراتيجية 2020، تأثير طرح أرامكو على الطروحات الحكومية ببورصة مصر، مضيفا أن برنامج الطروحات يمثل محفزا لسوق المال المصرى فى عام 2020، لأنه يعزز السيولة النقدية للسوق، متمنيا طرح شركات ذات الحجم الكبير لجذب استثمارات أجنبية بعد إعادة تقييم السوق بعد خفض سعر الجنيه.

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وربط هشام، تحسن أداء البورصة المصرية، بزيادة عدد المعروض من الشركات بسوق المال المصرية، ولكن بشرط الشركات ذات الحجم الكبير، وزيادة قيمة التداول بسوق المال